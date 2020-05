Woonwagenkampje aan de Brasem in Oss nu helemaal verlaten

Met dringen op de dijk valt het in Oss nog mee

17 mei OSS - Gun elkaar wat extra ruimte. Op de smalle dijken langs de Maas in de gemeente Oss is dat niet altijd makkelijk. Is het mooi weer, dan is het er prachtig recreëren. Maar komen de wandelaars, hardlopers, fietsers, wielrenners, steppers, motorrijders en ook auto's wel snel in de knel met 1,5 meter afstand houden.