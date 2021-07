Woroud vluchtte uit Syrië en leidt nu supermarkt in Oss: ‘Ik ben iedereen zo verschrikkelijk dankbaar’

Ze praat niet graag over haar vlucht uit het totaal ontredderde Aleppo, de stad die zo zwaar getroffen is door het oorlogsgeweld. Woroud Almonsour (32) heeft het hoor- en zichtbaar zwaar als ze verhaalt over de helse en eenzame voettocht van haar moederland Syrië naar Turkije. Om daar op een gammel bootje de zee over te steken naar Griekenland. Op straat te slapen en vervolgens na zo'n twee weken onafgebroken reizen door Macedonië, Servië en Oostenrijk in Nederland te arriveren. ,,Het was een zware, zware tijd. Ik vind het nog steeds heel moeilijk”, verzucht ze.