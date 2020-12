YouTubers bouwen feestje in Osse Lievekamp met Chef'Special en Ron Boszhart

YouTube-ster speelt live Fortnite op megascherm in theater De Lievekamp

11 april OSS – Voor theater De Lievekamp is het in alle opzichten een unieke show. YouTube-ster Royalistiq (Roy Beszelsen) komt maandag 29 april naar Oss om voor een volle zaal gamefanaten Fortnite te spelen. Het razend populaire onlinespel wordt op een gigantisch scherm geprojecteerd en Royalistiq neemt de kijkers mee in zijn tactiek om virtuele tegenstanders te verslaan en als winnaar uit de strijd te komen.