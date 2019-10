Zakkenrollers laten zich door slachtoffer naar het station in Oss brengen

Het duo sloeg toe bij winkelcentrum de Ruwert. Daar keken ze vermoedelijk de pincode van het slachtoffer af. Op het parkeerterrein van het winkelcentrum raakten de twee in gesprek met het slachtoffer. Ze vroegen waar het station was en of de persoon hen daarheen kon brengen. Toen de twee af waren gezet op het station, kwam het slachtoffer erachter dat de pinpas gestolen was. Met de pas was in de omgeving van het station gepind.