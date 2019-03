Zal die megastal in deze Schaijkse wei landen?

De locatie voor de nieuwe stal van Albers baart menigeen zorgen. Een beetje ten oosten van de Schaijkse dorpskom, aan de Pastoor van Winkelstraat. ,,Als het nieuwbouw zou zijn, zou niemand er over piekeren, zo’n grote stal zo dicht bij de bebouwde kom”, betoogde Arie de Kleijn (DS97).

Met het plan buitengebied in de hand maakt de veehouder al jaren werk van een nieuwe moderne stal. Qua wet- en regelgeving valt er geen speld tussen te krijgen. ,,Overal wordt aan voldaan. Alle seinen staan op groen”, constateerde ook De Kleijn.

Niettemin staken zorgen de nodige kop op in het dorp. Want de volksgezondheid staat mogelijk op het spel. ,,Jammer dat we met zijn allen niet eerder een voelspriet hebben gehad. Ik heb me niet gerealiseerd dat het om deze omvang ging”, verklaarde Harold van den Broek (RPP).

De keiharde garantie dat geen enkele inwoner risico gaat lopen door de megastal, kregen de raadsleden niet van wethouder Ben Brands. ,,Dat ga ik niet doen. Op basis van wat er voorligt, is er nu geen risico. Maar hoe dat over tien of twintig jaar is, weet ik niet.”

Als de raad instemt met benodigde wijziging van het bestemmingplan, zal de ondernemer een omgevingsvergunning aanvragen. De GGD velt daar dan een oordeel over. Zo vindt een extra toetsing plaats van de gezondheidsrisico’s.

DS9 en RPP hadden dat GGD-advies het liefst nu al gehad. Ze vinden het vreemd dat dat later pas komt. ,,De GGD beoordeelt straks het uiteindelijke, complete plan, inclusief bijvoorbeeld hygiënesluizen. Dat is gebruikelijk”, legde Brands uit.

De wethouder kreeg ook vragen over het aankaarten van alternatieve locaties. ,,Daar is met de ondernemer nooit over gesproken. Daartoe heb ik geen aanleiding gezien. Desgewenst wil ik dat gesprek wel aangaan.”

Ook stond hij stil bij mogelijke gevolgen voor woningbouw in de omgeving, bijvoorbeeld aan de Lorskensstraat. Of er concrete initiatieven zijn, schudde Brands zo gauw niet uit de mouw.

Op 4 april hakt de Landerdse gemeenteraad de knoop door. Welke kant het dubbeltje op valt, is de vraag. Progressief Landerd en RPP zien de megastal totaal niet zitten. ,,Het belang van één bedrijf mag niet zwaarder wegen dan de belangen van alle inwoners”, stelde Gerard Benneker (Progressief Landerd). Andere partijen worstelen nog met de materie. Madeleine Hoek (VVD) sprak van een dilemma-dossier.

Arie de Kleijn pleitte er als ‘uitsmijter’ voor om volksgezondheid rond veehouderijplannen te borgen in beleid. ,,Ik vrees dat we anders regelmatig dit soort discussies hebben.”