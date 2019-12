Zanger Brian Voet neemt lange pauze vanwege depressie: ‘Druk is te hoog’

Voet begon zijn carrière, hij zong in het Nederlands, drie jaar geleden en timmerde hard aan de weg. Zo dook hij een dag na het ontvangen van de prijs van Buma alweer de studio in voor het opnemen van een nieuwe single: Waar is de Liefde. Die is nog gelanceerd, en tot vorige week trad Voet ook nog op. Maar nu is het klaar.



,,Afgelopen weken heb ik geprobeerd mezelf terug te vinden, maar de druk is te hoog voor mij momenteel. Er is geconstateerd dat ik depressief ben en aan mijzelf moet gaan werken.”