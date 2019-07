Zaterdagmarkt mag ondanks bezwaren van centrum op Heuvel Oss blijven staan

Vierdaag­selopers weten verzor­gings­post in Berghem weer goed te vinden

18 juli BERGHEM - Voor het negende jaar op rij kunnen deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen bij Ans van der Burgt in Berghem terecht voor de verzorging van hun gehavende voeten en vermoeide spieren. Aan de Kerkstraat zitten vijf dagen op rij vrijwilligers van de Berghemse EHBO klaar om de wandelaars op de been te houden. ,,Zaterdagochtend doen we de nazorg.”