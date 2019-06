Zeelands carnaval gedijt weer dankzij de Smouskes en horeca

Mooie vraag voor de Zellandse Quiz: wie stond aan de wieg van het carnaval? Antwoord: Toon van der Burgt van de rijwielzaak in de Kerkstraat. ,,Hij riep de Zeelandse buurtschappen bij elkaar in 1963, geïnspireerd door klanten uit Limburg. De buurtschappen leverden allemaal leden voor de eerste Raad van Elf. Martien van de Ven werd de eerste prins", zo rakelt Theodor van der Cruijsen de historie op.

Quote We zijn niet zo van de strakke regeltjes Theodor van der Cruijsen

Inmiddels bestaat de Raad van Elf uit achttien man. Want in Zeeland zijn ze niet zo flauw. ,,We zijn niet zo van de strakke regeltjes. Dus mag een prins na zijn dienstjaar gerust doorschuiven naar de Raad van Elf."

Cafébezoeken

Het begon allemaal met cafébezoeken en een optocht vanaf Sjef Dekkers op de Reekseweg tot aan het pakhuis aan het eind van de Kerkstraat. Later volgden onder meer pronkzittingen, cabaretavonden, ziekenbezoeken, de halfvastenoptocht en de populaire spullenmarkt, ook weer samen met de buurtschappen.

De Smouskes telt negentig actieve leden, die samen enthousiast de schouders zetten onder allerlei activiteiten voor de hele Zeelandse bevolking. Van de Huppelsmouskes, de jeugdraad, de hoogheden tot diverse commissies. ,,Samen moeten we het doen. De club leeft echt in het dorp. Ze wordt breed gedragen", zegt de aankomend voorzitter Danny van den Heuvel.

Social media

,,Daar hebben we ook hard aan getrokken. Via social media dragen we uit dat we veel doen. Dat draagt ertoe bij dat je een bloeiende vereniging wordt. Breed gedragen, dat merk je ook aan de sponsoring", zegt Van der Cruijsen. Tiny van de Laar voegt toe: ,,Zo poetsen we het imago weg dat we alleen maar bier drinken."

Sinds een jaar of vier zorgen ondernemers Rob Neijts (d'n Brouwer) en Harold van Tiel (Ambianz) voor een feesttent met carnaval in hartje Zeeland. Dat heeft carnaval doen opbloeien. ,,Zo komen verschillende leeftijden aan hun trekken. Die tent zorgt ervoor dat carnaval gedijt in het dorp. Anders gaat iedereen alle kanten uit, ook naar andere dorpen", stipt Van der Cruijsen aan.

Wous Festival

Ook aan het naderende Wous Festival werkt de horeca volop mee. De Smouskes zijn al weken in touw met schilderen van pallets en haspels, maken van zitjes, podia en aankleding van de grote open sheltertent.