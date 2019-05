Zeemansgezang bij stembureau Heesch

Oss zeer tevreden met 600 downloads voor ‘Pokémon Go van de scheikunde’

11:05 OSS - De gemeente Oss is ‘zeer tevreden’ over de lancering van het mobiele spel ResourCity. In de eerste maand is het door meer dan 600 kinderen gedownload. Hoeveel uur de de spelers precies hebben doorgebracht met het spel is niet bekend.