‘Zeer lage’ diefstal van begraafplaats in Oss

‘Is Oss door oog van naald gekropen met gifschepen in haven?’

14:48 OSS - Hoe kan het dat in Oss geen enkele alarmbel is afgegaan bij het overslaan van een lading graan met zwaar giftige dampen van een trein naar drie schepen? Dat vraagt de plaatselijke SP zich af. De schepen die het graan verder transporteerden liggen inmiddels ruim een week aan de ketting in Utrecht, Zwolle en Veghel.