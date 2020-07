Zeker als het over zorg gaat, maakt Hugo de Jonge indruk tijdens bliksembezoek aan Oss

Een einde maken aan de wachtlijsten in de zorg, minder marktwerking en als het nodig is het hele stelsel op de schop. Zie dat soort grote voorstellen maar eens terug te brengen tot één statement van amper twee minuten. Want dat is alle spreektijd die de Heesche huisarts Astrid Faassen zaterdagavond in gesprek met Hugo de Jonge krijgt. Twee minuten waarin ze ook nog wil vertellen over haar ervaringen met corona. En de problemen waar zij en haar collega's dankzij het virus tegenaan liepen.