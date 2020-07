Zeker tienduizenden euro's schade voor Cober Juweliers in Oss door inbraak

Abdallah A. laat zich niet zien bij eerste zitting over doodsteken Rik van de Rakt

11:15 DEN BOSCH - De ouders van de doodgestoken Rik van de Rakt (18) waren present maandagochtend. Verdachte Abdallah A. verscheen niet in de rechtbank, ook niet via een videoverbinding, tijdens de eerste korte zitting in de strafzaak tegen hem.