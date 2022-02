Zeldzaam: zeehond blaast uit op veerstoep bij Oijen

Steekpar­tij Uden géén zelfverde­di­ging: rechtbank veroor­deelt Ossenaar Jeroen K. (22) voor poging doodslag op Markt­straat

DEN BOSCH/UDEN - Jeroen K. (22), de Ossenaar die op 20 augustus 2021 op de Markstraat in Uden een man tweemaal met een mes in de buik stak, maakte zich schuldig aan een poging tot doodslag. De rechtbank in Den Bosch wees dinsdag een beroep op noodweer van de hand.

22 februari