Zelfbouwers kunnen zich uitleven op Oijense Zij Noord; verkoop kavels en projectwoningen van start

Vijftien kavels heeft de gemeente Oss in eerste instantie in de aanbieding. Variërend in grootte van 500 tot 600 vierkante meter. Wie bereid is 350 euro per vierkante meter neer te tellen is koopman. Als er tenminste niet meer kapers op de kust zijn voor dezelfde kavel. In dat geval zal er worden geloot. De verwachting is dat dit op de Oijense Zij Noord voor veel kavels het geval zal zijn.