Zelfs bij de zusters in Oijen was geen kip veilig

'Magische' kinderva­kan­tie­week KAKO in Oss: 475 kinderen doen mee

14:12 OSS - De kindervakantieweek van KAKO in park Elzeneind in Oss telt dit jaar 475 deelnemende kinderen. ,,Voor ons is dat aantal aan de hoge kant”, weet voorzitter Frank Mientjes. Oorspronkelijk was de week alleen bedoeld voor basisscholieren uit de Ruwaard maar tegenwoordig is iedereen uit Oss en omgeving welkom.