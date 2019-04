Zelfs na uitspraak Raad van State is strijd om mestfabriek Oss nog niet gestreden

De blokkade die Oss in het bestemmingsplan heeft opgenomen blijft door de uitspraak die de Raad van State gisteren deed overeind, in ieder geval tot de bodemprocedure later dit jaar. Het is niet de eerste tegenslag voor het provinciebestuur in deze kwestie. Vijf vragen en antwoorden over de kansen op een mestfabriek op bedrijventerrein Elzenburg-De Geer.