Zelfs op zijn 75-ste zit het werkritme nog bij Piet van Aarle in het systeem

Ze kunnen er in Heeswijk-Dinther de klok op gelijk zetten. Iedere ochtend, stipt om twee minuten voor negen, stapt Piet van Aarle (75) het kantoor van het gelijknamige bouwbedrijf aan de Morgenstond binnen. Precies op tijd om aan te schuiven bij de koffiepauze van het personeel. Als hij onverhoopt verhinderd is, meldt hij zich daags van te voren keurig af. ,,Ik houd alles in de gaten", zegt Van Aarle. ,,Misschien nog wel meer dan m'n zoon Janry doorheeft. Maar ik bemoei me nergens meer mee, die tijd is vort geweest.”