Zelfs toen er nog niemand keek, waren Venna en Vajèn al musicalsterren

Of het nou kwam door dat schitterende decor, die mooie liedjes op die prachtige locatie in de Efteling kan ze zoveel jaar later niet meer zeggen. Maar dát ze apetrots was op Vajèn weet Venna van den Bosch nog als de dag van gisteren. Het liefst zou ze iedereen in het theater hebben verteld dat dat meisje op het podium haar grote zus was. Die zomaar stond te stralen als één van de Von Trapp’jes in The Sound of Music. Dat wil ik later ook, wist Venna al toen ze zes jaar oud was.