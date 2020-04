Zembla ‘stort’ zich op Herpen: ‘Huisarts in crisistijd’

Column Lintjes voor de dor-hout-generatie

25 april COLUMN - Geduldig wachtte de grote oranje papiervrachtwagen tot ik mijn zoontje, die met zijn gekantelde fiets tot zijn enkels in de brandnetelberm stond, uit zijn benarde situatie had bevrijd. Toen we een meter achteruit gingen kon de geduldige oude baas achter het stuur de smalle bocht maken zonder mijn zoontje de sloot in te duwen. Het moest wel een opa zijn, want alleen opa’s kunnen zo lief naar jongens in moeilijke situaties kijken. Hij tufte een eindje het doodlopende straatje in, in het buitengebied tussen mijn dorp en het volgende.