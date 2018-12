Zeperd gemeente Oss: Berghemnaar mag toch over eigen land naar schuur rijden

Afgezaagde bomen langs Gewandeweg zijn bewuste actie van gemeente Oss

11:55 OSS - Eerst plant de gemeente tientallen nieuwe bomen langs de Gewandeweg in Oss, een paar dagen later worden diezelfde bomen op een meter of twee hoogte afgezaagd. Buurtbewoners uiten hun onbegrip. ,,Waar zijn ze in vredesnaam mee bezig?”