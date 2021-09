Zes jaar cel geëist voor verdenking van verkrachting en mishandeling door Ossenaar

De man zit al een jaar vast. Hij had vijf jaar een relatie met de vrouw, hoofdzakelijk gebaseerd op seks. ,,Wij hadden áltijd seks als we samen waren", wilde hij de rechtbank laten geloven. Dat bleek niet helemaal waar, want ze hadden ook veel ruzie. De vrouw deed bij de politie aangifte toen de man haar in Lith opsloot in zijn auto nadat hij haar had geslagen en met een champignon-plukmesje in haar bovenbeen zou hebben gestoken.