Zes maanden cel voor hulp bij poging zware mishandeling Ossenaar

Stille getuigen ‘Echte’ Ossenaar Jan Ploegma­kers ging als burgemees­ter door met wat hij altijd al deed

OSS/UDEN - De waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Maashorst waarin Uden en Landerd per 1 januari samengaan, is een Udenaar. Weliswaar geboren in Breda, maar wonend in Uden, waar hij ook zijn sporen verdiende: Paul Rüpp.

6 december