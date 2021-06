Zes uit zes voor Heesche gezin Alfy Jacob

HEESCH - Hij is de zesde uit het gezin Alfy Jacob dat op het Titus Brandsma Lyceum in Oss het vwo-diploma gaat behalen. Daarover bestaan weinig twijfels, ook niet bij Bishoi zelf die nog tot 10 juni geduld moet hebben voordat hij zijn uitslag krijgt.

Het is de ochtend nadat de 17-jarige scholier zijn laatste, achtste examen heeft volbracht: ruim drie uur ploeteren op de opdrachten van bedrijfseconomie. ,,Ik ben blij dat het erop zit, maar echt zorgen heb ik me niet gemaakt. Voorafgaand aan het landelijk examen stond ik voor geen enkel vak langer dan een 6,3. Het meeste moeite heb ik gehad met scheikunde en wiskunde b. Daar zaten een aantal vage vragen in, waar je niet precies wist wat ze wilden weten”, zegt Alfy Jacob die nu geniet van een welverdiende vakantie. ,,Ik heb geen vakantiebaantje maar werk wel regelmatig bij McDonalds. De dag na de examenuitslag begint het EK voetbal, daar kijk ik echt enorm naar uit.”

Hier geboren

Het van oorsprong Egyptische gezin Alfy Jacob kwam in 2000 in Heesch wonen. Drie jaar later werd het zesde kind Bishoi geboren. De plaatselijke basisschool De Toermalijn doorliep hij met twee vingers in de neus. De Cito-toets leverde als resultaat 549 op, meer dan goed genoeg om naar het vwo te kunnen. ,,Ik was al eerder aangenomen”, verbetert Bishoi. ,,Die Cito-uitslag deed er niet meer toe. Of ik me verveeld heb ? Niet echt, hoewel sommige vakken wel te gemakkelijk waren. Gelukkig zat ik in een leuke klas.”

Fijne contacten

De keus voor het Titus Brandsma Lyceum was eigenlijk een uitgemaakte zaak: ,,Ik wist vanaf groep 5, 6 al wel dat de volgende halte het TBL zou worden. Ik hoorde van mijn vier broers en zus allerlei positieve ervaringen en was ook al diverse keren in het gebouw geweest tijdens de diploma-uitreikingen. Toch ben ik naar de open dag van het Maasland College geweest om te kijken en te luisteren of mijn keus de juiste was. Dat bleek dus van wel. Ik zal mijn klas ook wel gaan missen, want ik had fijne contacten. Die zullen ook wel blijven met de beste vrienden uit die groep.”

Rotterdam is het volgende station in Bishoi’s schoolloopbaan. ,,Ik ga daar economie en rechten studeren. In het begin nog vanuit thuis, maar misschien kan ik er later gaan wonen.”