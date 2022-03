Zestien huizen op plek van twee transportbedrijven: uitbreidingswijk Geffen wordt nóg groter

Geffen toont volop belangstel­ling voor nieuwe woonwijk ‘t Veld

GEFFEN/OSS - De plannen voor de nieuwbouwwijk 't Veld in Geffen lijken een warm welkom te krijgen in het dorp. Tijdens een woensdagavond gehouden thema-avond van de gemeente Oss en de Dorpsraad Geffen toonden inwoners van Geffen en andere belangstellenden volop belangstelling voor de bouwplannen. De plannen krijgen ondertussen steeds verder vorm; het bestemmingsplan voor de wijk is aanstaande.

22 december