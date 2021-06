Zestien insprekers over windmolens bij Lith, maar raad Oss bespreekt het onderwerp niet eens

BD 250 Die ene keer dat Pink Floyd in Brabant speelde: 3 gulden en 50 cent voor een kaartje

3 juni HEESCH - Het enige optreden van de legendarische band Pink Floyd in Brabant was op Tweede Pinksterdag in 1968 in De Pas in Heesch. De entreeprijs: drie gulden en vijftig cent. Maar Pink Floyd was toen ook nog relatief onbekend.