Zestien molenaars zetten deuren open, sommigen bakken zelfs pannenkoeken

De meeste molens zijn zaterdag en zondag open tussen 10 en 16 uur. De molenaars en vrijwilligers laten het publiek zien hoe de molens werken en wat er bij komt kijken om ze draaiende te houden. Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen een gratis molenbouwplaat klaar.

Onder meer de Molen van Jetten in Uden draait en maalt beide dagen. Voor kinderen is er een springkussen, verder worden er pannenkoeken gebakken. De molen is ook opgenomen in een fiets- en wandeltocht.

Korenmolen De Hoop in Keldonk is ook op zowel 11 als 12 mei geopend, steeds tot 17 uur. Het molenterrein is feestelijk aangekleed met onder meer een luchtkussen en een pannenkoekenkraam. Op zondag 12 mei zijn naast de molenaars ook vijf kunstenaars aanwezig. Zij exposeren hun schilderijen en sculpturen.

Bakken en opeten

Ook de Zeelandse molens gaan open voor publiek. In heemhuis De Hooge Raam kunnen kinderen een zakje graan op komen halen. Deze nemen ze vervolgens mee naar de Coppensmolen om het te malen. Daarna fietsen ze door naar De Dageraad om er zelf een pannenkoek van te bakken en op te eten. Als afsluiting kunnen belangstellenden bij de Sint Victormolen in 't Oventje terecht om plaatjes te schieten en een expositie te bekijken.

Het is een bijzonder feestelijk weekend voor de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther, want het is precies tien jaar geleden dat de geheel gerestaureerde molen weer in bedrijf werd genomen. Dat gebeurde destijds door prins Johan Friso. Zaterdag gaan de Vrienden van de Kilsdonkse Molen dit jubileum vieren. Er worden twee lezingen gegeven tussen 13 en 14 uur in het Bezoekerscentrum, door Leo Endedijk en Hans de Mars. Endedijks lezing gaat over de restauratie, hij neemt het publiek mee in de geschiedenis van de wederopbouw van de molen. Hans de Mars verzorgt een lezing over het watermolenlandschap. In het stroomgebied van de Maas stonden ooit maar liefst 450 watermolens. De rol die watermolens speelden en nog spelen in de vorming van het landschap is volgens De Mars volkomen vergeten.

