Zestig bordjes brengen de historie van Megense huizen in één klap tot leven

Stille Getuigen Goed uitzicht is belangrijk voor een terras, maar inkijk bij zwembad ging bij sommigen te ver

2 maart OSS - Op 2 maart gaan de terrassen weer open, luidde de aankondiging van de al maanden wanhopige horeca-ondernemers. Niet dat er bier of koffie verkocht wordt, want dat kan ze lelijk opbreken, maar bij wijze van protest zetten ze het terrasmeubilair weer even uit. Verder houdt iedereen zich aan de regels in het centrum behalve Thierry Baudet die zaterdag in Oss met zijn verkiezingskaravaantje de Coronaregels ongestraft aan zijn laars kwam lappen.