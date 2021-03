Zestig jaar getrouwd, met hoogte- en dieptepunten

OSS – Wie had ooit kunnen bedenken dat het 25-jarige huwelijksfeest van de ouders van Gerrit van der Linden ruim zes decennia na dat jubileum zou resulteren in het 60-jarige huwelijksfeest van hun zoon? Niemand. Toch gebeurde het.

Even terug in de tijd. Gerrit gaat naar een winkel om feestartikelen te halen voor het 25-jarige huwelijksfeest van zijn ouders. Niet wetende dat hij daar de liefde van zijn leven zou ontmoeten. Hij komt in contact met de uit Nijmegen afkomstige Gerda en valt meteen als een blok voor haar. De liefde blijkt wederzijds. Op 27 maart 1961 geven ze elkaar het jawoord voor de wet, twee weken later voor de kerk in Nijmegen.

Grote familie

Het koppel is smoorverliefd, woont samen en zet vier kinderen op de wereld. Later krijgen ze er nog zeven kleinkinderen - waarvan er eentje op een veel te jonge leeftijd van 21 is overleden - en zes achterkleinkinderen bij. Volgens hun oudste zoon Ben staan ze altijd voor iedereen klaar. ,,Veel oppassen, ophalen van school, naar sport. Ze zijn altijd bezig voor een ander.”

Gerrit (84) en Gerda (80) hebben niet stilgezeten. Hij werkte in de bouw, zij bij Philips in Oss. Op latere leeftijd zijn ze samen gaan stijldansen en waren ze vaak te vinden in de volkstuintjes van Heesch en Oss. Dat gaat nu helaas niet meer, vooral omdat het niet goed gaat met de gezondheid van Gerrit. Hij is vorig jaar geopereerd aan darmkanker. ,,Het was kantje boord”, vertelt zoon Ben. “Hij is er na de tweede operatie weer bovenop gekomen, maar in oktober kreeg hij te horen dat er uitzaaiingen zijn. Hij zit nu in zijn laatste fase. Hij hoopt al maanden dat hij de huwelijksdag nog mee mag maken.”

Groots kan die huwelijksdag vanwege corona niet gevierd worden, maar dát het gevierd gaat worden, dat staat vast. De familie komt - natuurlijk op gepaste afstand - verdeeld langs. ,,We zijn als kinderen heel trots op onze ouders. Ze krijgen van ons een dikke kus en knuffel.”