Zet deze Ravensteinse maar op een podium neer. Of in het provinciehuis

Honderdzevenenvijftig centimeter, van voetzool tot kruin. Maar in dat lijfje van Jade van der Linden (22) past me toch een schwung. Dat zit ’m in het vuur in haar grijsblauwe ogen als ze aan het betogen slaat, in de meepratende armen, de vastbeslotenheid in haar dictie. „Ik ben geen onzeker persoon”, zegt ze na haar eerste cappuccino in eetcafé H32, aan de Heuvel in Oss. Een understatement, jongedame.