Zeven gewonden bij schietpartij soos Heesch in 1985: ‘Deur op slot, er was geen paniek’

‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!’ knokt verder als vereniging, níet als politieke partij

5:58 SCHAIJK - De actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!’ gaat als vereniging verder in de strijd tegen de voorgenomen herindeling tussen Landerd en Uden. Lokaal moet er nog een besluit vallen over hun bezwaarschrift, de hoop is vooral gevestigd op de politieke partijen in de Tweede Kamer die hun zegen nog moeten geven.