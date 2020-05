Zeventig virtuele wandelaars ontdekken de gezichten achter de struikelstenen van Oss

Wildse Hut schakelt tijdelijk over van bier en bitterbal­len op poffertjes en ijs

7:43 't WILD - Een klein beetje kermis in sobere tijden. Dat is de drive-in die dit weekeinde is geopend in buurtschap 't Wild. Café de Wildse Hut is al zeven weken gesloten vanwege de coronacrisis. In plaats van bier en hartige snacks worden op de parkeerplaats frisdrank, poffertjes en ijs aan de man gebracht.