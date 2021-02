Zieke kinderen toch naar school sturen: maand celstraf voor gezinshoofd én de juf

Directeur Bennemeer ging de strijd aan met medisch specialis­ten en maakte zo ziekenhuis Bernhoven beter

1 februari UDEN - Zeven jaar was Peter Bennemeer de baas van Bernhoven, in een roerige tijd. Het ziekenhuis verlegde onder zijn leiding de koers drastisch: niet meer maar zinnige zorg. Nu is er ‘De Ingreep’, een boek met soms pijnlijke voorbeelden uit het verleden. Van een internist die met pensioen ging, hoefde daarna ineens de helft van de patiënten niet meer te komen.