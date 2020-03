Zielsalleen en doodziek in de garage: huisarts uit Geffen waarschuwt met aangrijpend coronaverhaal

GEFFEN - Corona is geen griep. Dus blijf thuis en houd afstand. Medewerkers van de huisartsenpraktijk in Geffen merkten dat die boodschap voor sommigen nog altijd niet duidelijk genoeg is. De dokter deelt daarom een aangrijpend verhaal van een anonieme corona-patiënt. Dat wordt op sociale media massaal gedeeld.

,,Als u het niet van mij aanneemt, misschien dan wel van een patiënt”, kondigt de arts het verslag, inmiddels honderden keren gedeeld, aan. Ook de betreffende patiënt was sceptisch over virus. Totdat hij zijn moeder aan de telefoon kreeg. ,,Pa en ma waren allebei ziek. Koorts, hoesten.” Ze bleven daarom in quarantaine. ,,Ik heb nog verse kippensoep voor de deur gezet en gezwaaid.”

,,Woensdagmiddag kreeg ik een kriebelhoestje en voordat ik het wist was ik zelf doodziek.” De moeder van de schrijver knapte al snel wat op. Met zijn vader ging het steeds slechter. ,,De huisarts kwam in maan-pak. Hij kreeg een antibioticakuur. Daar lag ik dan. Afgesloten van alles en iedereen en ons pap doodziek in Heesch.”

Eenzaam en bang

De patiënt, die met zijn verhaal wil waarschuwen, kan nergens heen. Zijn vader wordt ondertussen opgenomen in het ziekenhuis. ,,Ons mam mocht er niet bij want ze was zelf nog aan het hoesten. En ik lag doodziek en zielsalleen in de garage. Niemand die me kon troosten, vast kon pakken of kon zeggen dat ‘t goed zou komen. Wat voelde ik me eenzaam en bang.”

Het gaat steeds slechter, stelt de schrijver. ,,Het hing erom of ik thuis mocht blijven of niet. Wakker worden en het gevoel hebben dat je stikt, zie dan maar eens rustig te blijven. Op de elfde dag kon ik mezelf niet eens meer douchen. Naar het toilet gaan was al te zwaar. Zo zwak, zo ziek, zo benauwd.”

Na dertien dagen voelt de schrijver zich wat beter. De volgende klap volgt echter snel. ,,Een broer van ons pap werd opgenomen. Helaas te laat, de hulp mocht niet meer baten. En weer zat ik daar alleen in de garage, mijn moeder zo goed als het gaat via de telefoon troostend en zelf op zoek naar troost.”

Sluipmoordenaar