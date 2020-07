Zo kan het dus ook: schoolmusical in de fietsenstalling

De twee initiatiefnemers Juf Anja van Hinthem en Paul Wagemakers staan heel relaxed met elkaar met praten. Nergens een spoor van zenuwen. Dit tweetal is al jaren verantwoordelijk voor de eindmusical van de plaatselijke basisschool. Dit jaar is gekozen voor Dik Trom en de hotdogs. Ze vertellen beiden vol enthousiasme over de weg naar de uitvoering. Na de rolverdeling kwam het vooral neer op het oefenen thuis. ,,Ik was heel blij toen we op een gegeven moment de hele groep weer op school konden begroeten", vertelt juf Anja. Toen werd er heel serieus gerepeteerd.