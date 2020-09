Zo komt het gezondheidscentrum van de Ruwaard in Oss eruit te zien

Bericht uit het coronaho­tel: ‘Uw man gaat dood, zeg nog maar wat liefs tegen hem’

12 september Stervensbegeleiding in plaats van revalidatie. In Zorg en Herstelhotel Udens Duyn moesten in maart 76 mensen plaats maken voor zwaar zieke corona-patiënten. Verwacht werd dat het merendeel daar dood zou gaan. Dat was even andere koek voor de zorg. Een verpleegkundige en twee patiënten kijken achterom naar hoop, wanhoop en breekbare momenten.