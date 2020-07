Zo snel mogelijk van die quarantainekwabjes af: sporten om middernacht

Geen coronakilo te bekennen: geen grammetje trillend virusvet, of lillend quarantainekwabje. Veel van de sporters die zo stonden te popelen om weer naar de sportschool te mogen dat ze om middernacht een bbb-les, buik-billen-benen-training, gaan volgen, zijn zo mogelijk nóg fitter dan toen hun sportschool op 15 maart dicht ging. ,,De eerste maand, toen we écht niets mochten vond ik het lastig, maar in april mochten we alweer buiten sporten, en daar heb ik goed aan meegedaan,” zegt Karen Ruijs (26) uit Geffen, die normaal twee of drie keer per week in de sportschool te vinden is. Ze werkt in de thuiszorg, en wat ze normaalgesproken op kantoor doet, doet ze nu thuis. ,,En omdat je je tijd dan zelf een beetje kan indelen, kan ik veel makkelijker even een rondje gaan hardlopen.”