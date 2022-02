Zó zag Geffen eruit op 22-02-2022: ‘Je moet de geschiedenis bewaren’

Hoeveel Geffense huwelijken zouden er hier begonnen zijn? Er zijn in ieder geval ontelbaar veel liters bier gedronken, en talloze Geffense jubilea gevierd. Want dat deden inwoners uit Geffen bij De Gouden Leeuw. Inmiddels is het gesloten en dat blijft het voorlopig ook, want niemand wil zich in het pand vestigen. En dat vindt Peter Verkuijlen, van Heemkundewerkgroep Vladerack in Geffen, ontzettend jammer.

Momenten vastleggen

Verkuijlen is gisteren 's ochtends vroeg op pad geweest om foto's te maken van Geffen. Samen met vijf heemkundecollega's ging hij het dorp in om zoveel mogelijk momentopnames te maken. ,,Wat er vandaag op een bepaalde plek staat, kan over een jaar compleet anders zijn. Dan is het wel belangrijk om een beeld te hebben van wat er eerst stond en hoe dat veranderd is”, legt Verkuijlen uit. Daarom worden er regelmatig foto's gemaakt, als er een directe aanleiding is. ,,Bij bijzondere data bijvoorbeeld, zoals 22-02-2022. Maar ook bij een kerstviering of de carnavalsviering dit weekend.”

De gemaakte foto's worden vervolgens in het beeldarchief, de beeldbank, verwerkt, waar nu al zo'n 10.000 foto's in staan. Maar ze worden nog niet geopenbaard, ze zijn voor de toekomst. ,,We bouwen ons archief op voor later. Nu zijn de foto’s die we gisteren gemaakt hebben nog niet belangrijk, maar over een jaar of tien wél. Omdat sommige mensen die op foto's staan van vroeger, nu nog leven, is het interessant díe foto's te laten zien.”

Straat vernoemen

In het dorp wordt er nu veel gebouwd. Dat vindt Verkuijlen soms jammer, want de geschiedenis gaat hierdoor verloren. Maar soms is het ook wel goed. ,,Al moet je die geschiedenis dan wel bewaren door bijvoorbeeld de straat ernaar te vernoemen.”

Onder de foto: historische buitenkant moet bewaard blijven

Volledig scherm Peter Verkuijlen van de Heemkundewerkgroep legt bijzondere plekken in Geffen vast voor het archief op de datum 22-02-2022. Op de foto het voormalige gemeentehuis. © Jeroen Appels / Van Assendelft Fotografie

Camera

Ook de pastorie aan de Kloosterstraat wordt vastgelegd door de camera van Verkuijlen. Hij begint foto's te maken en vertelt daarna de geschiedenis van het pand dat nu leeg staat. ,,Misschien kan er beneden een dagopvang voor zorg komen en boven luxe appartementen. Zo krijgt het toch een nieuw leven”, zegt Verkuijlen. ,,Zolang de historische buitenkant van een gebouw maar bewaard blijft.”

Ontwikkeling is soms ook vooruitgang, vindt ook de aan geschiedenis verslingerde Verkuijlen. ,,Eerst hadden we alle foto's in hoezen in een kast liggen. Niemand die ernaar keek. Toen we een jaar of vijf geleden begonnen met de digitalisering van de foto's ging er een wereld open, want toen kon iedereen foto's van de Geffense geschiedenis bekijken én ervan genieten.”