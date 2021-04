Zo ziet de compleet vernieuwde brasserie van de Groene Engel eruit: ‘Zolang je wakker bent, kan je hier terecht’

Vakantie­park Roompot in Schaijk wordt meer dan eens zo groot: ‘We gaan van 320 naar 800 bedden’

21 april SCHAIJK - Charles Veerkamp (31) uit Schaijk is een tevreden man. Hij begon in 2019 op de voormalige camping van zijn ouders in Schaijk het Roompot park Schaijk. Aanvankelijk met 62 vakantiewoningen. Daar komen er nu nog eens 74 bij. Dat was vanaf het begin al de bedoeling. De eerste vijfentwintig kavels voor de nieuwe serie gaan 24 april in de verkoop.