Zoë (18) uit Oss mag zijn kas(t) laten zien op Design Week in Milaan

,,Toen de Notre Dame in Parijs in brand stond, was dat binnen een uur wereldnieuws’’ filosofeert Sperling. ,,Iedereen wist wat er aan de hand was, en er waren binnen een mum van tijd een heleboel inzamelingsacties, die een heleboel opbrachten. Maar dat de Amazone in brand staat, daar hoor je dus niemand over. Terwijl het de longen van de wereld zijn.” Sperling deed mee aan een prijsvraag op zijn school, het Koning Willem I College, afdeling Meubelmakerij. ,,Eigenlijk wilde ik deze overslaan. Ik had ook al meegedaan aan de Designweek in Eindhoven. Maar ik vertelde mijn stagebegeleider, Michael Bueters, over de opdracht, en toen werden we toch enthousiast. Hij heeft me geholpen om het idee uit te werken.”