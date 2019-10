Zoeken naar Dottige Dorothea tijdens Lithse Kwis

VIDEO Motorrij­der gewond na aanrijding met landbouw­voer­tuig in Lithoijen

15:14 LITHOIJEN - Op de John F. Kennedybaan in Lithoijen is zaterdag rond 12.15 uur een motorrijder in aanrijding gekomen met een landbouwvoertuig. De motorrijder is naar het ziekenhuis vervoerd.