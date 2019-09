‘Zoekende’ jongeren leven weekeinde als kloosterlingen in Megen

Ze komen van alle uithoeken van Nederland naar het voormalige vestingstadje aan de Maas en zijn van allerlei gezindten. Katholiek, protestants of niet behorend tot welke kerkelijke stroming dan ook. Samen bidden, samen eten, samen zingen, maar ook samen plezier beleven aan een kook- of andere workshop. Er heerst dit weekeinde geen strak protocol in het klooster van de broeders Franciscanen in Megen. ,,Als je even alleen wilt zijn en niks doen, is dat ook prima", vertelt Erik Rovers, deelnemer en een van de organisatoren van het jongerentreffen.