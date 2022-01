Zoektocht Canadese evacué eindigt niet in Oss, maar in Breda

Sjier en Marleen Jennissen zoeken al jaren naar informatie over de drie gastgezinnen waar hun familie in 1945 onderdak kreeg . De Limburgse familie Jennissen-van Wegberg woonde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in de frontlinie en kreeg opdracht van de Duitser om naar elders te verkassen. De later naar Canada geëmigreerde Sjier was nog een kleuter toen hij een half jaar in Friesland verbleef.

Via-via

Zijn opa en oma verbleven in diezelfde periode bij de familie De Jong in Tjerkgaast. Veel meer is daar niet over bekend. Een zoon van deze familie is naar Brabant verhuisd en net als zijn vrouw gestorven in Oss. Ze lieten twee zoons na: Henk en Ulco. Een dochter van Henk meldt nu dat haar vader inmiddels ook is overleden, net als oom Ulco. Ze woont in Breda en kreeg via-via een publicatie van het Brabants Dagblad doorgespeeld over de zoektocht van de Jennissens.