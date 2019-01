Zoektocht naar geschiedenis van jubilerende stichting AktieFix

‘AED-hel­den’ Geffen blijven bescheiden: ‘Reanima­tie­cur­sus bewijst zijn nut’

16 januari GEFFEN - Hij is een beetje overvallen door alle publiciteit en hoeft niet zo nodig met zijn naam in de krant, de mannelijke helft van de twee ‘AED-helden’, die door de politie op sociale media worden gelauwerd voor hun geslaagde reanimatie in Geffen. Hij doet na enig aandringen zijn verhaal. Al was het maar om meer mensen te bewegen een reanimatiecursus te volgen.