Zolderbrand in Deursen-Dennenburg, brand onder controle nadat brand overslaat naar het dak van buren

Opnieuw een streep door 9e editie Breakout Run

12 mei SCHAIJK - ,,We willen de deelnemers die zich al hebben ingeschreven in deze onzekere tijd geen valse hoop bieden en hen vroegtijdig duidelijkheid geven, ook al valt het besluit ons zwaar.’’ Met deze woorden maakt de organisatie achter de Breakout Run in Schaijk woensdagmiddag duidelijk dat het evenement ook dit jaar niet door kan gaan.