Zo’n 80 huizen in De Groene Beemd in Lithoijen

RMD Projectontwikkeling is samen met de kernraad Lithoijen en de gemeente Oss in gesprek en in voorbereiding op de ontwikkeling van De Groene Beemd. Ook is er de nodige input van een enquête die nog tot en met 23 april wordt gehouden onder de inwoners van Lithoijen, waar nu zo'n negenhonderd mensen wonen. Zij worden onder andere gevraagd naar hun woonwensen. In het dorp is al tientallen jaren niet meer gebouwd. ,,Op basis van de gesprekken en de enquête baseren we de verkaveling in de eerste fase”, aldus Ron Beerens, werkzaam bij Reuvers Duurzame Ontwikkeling dat partner is van RMD Projectontwikkeling.