Zonovergoten heropening van Geffense Koppellinck

Den Brok zei in zijn openingswoordje tegen de aanwezigen dat de gemeente hoopt dat de besturen van De Koppellinck en Het Oude Klooster in de toekomst nog meer gezamenlijk optrekken. ,,Er is een tijd geweest dat de twee als concurrenten van elkaar werden gezien. Wij vinden het als gemeente belangrijk dat zij zoveel mogelijk Geffenaren, verenigingen en stichtingen gebruik maken van de accommodaties”, zegt hij.

Begin van samenwerking De gezamenlijke open dag mankeert het begin van deze samenwerking. Projectleider Annemieke Verstraten van de gemeente Oss hoopt dat mensen de Koppellinck na de verbouwing vaker weten te vinden. ,,Eetpunt De Ontmoeting, Kom D’r In en Geffen Zorgt zijn voorbeelden van activiteiten voor kwetsbare ouderen bij de Koppellinck. Geffen is groot genoeg om twee dorpshuizen te hebben.”

De 82-jarige Jaap Wijleveld, vicevoorzitter van Het Oude Klooster, begrijpt de wens van de gemeente. Het is volgens hem lastig te peilen of meer ouderen de hernieuwde Koppellinck gaan bezoeken. ,,Ouderen hebben hier al hun activiteiten. Natuurlijk is het zo dat gelegenheid de gast maakt. Ik denk dat we op dit moment op het punt staan om de samenwerking nauwer aan te gaan”, zegt Wijleveld.

Op bestuurlijk niveau kan er volgens de vicevoorzitter in de toekomst worden samengewerkt met de Koppellinck. Fuseren naar één locatie ziet hij niet gebeuren. ,,Sommige activiteiten lenen zich beter bij ons, andere aan de overkant bij Koppellinck. Daarnaast heeft het oversteken van de gevaarlijke weg eerder tot onrust geleid.”

Onder de foto: Dit is er veranderd aan het gebouw

Volledig scherm Multifuctioneel centrum De Koppellinck is verbouwd en wordt geöpend door wethouder Frank den Brok. Foto: THOMAS SEGERS / Van Assendelft © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Noodzakelijke verbouwing en vergroot gebruiksgemak

Door de flinke verbouwing van de Koppellinck, die de gemeente ruim 300.000 euro kostte, is de constructiefout hersteld die werd ontdekt bij de hoofdingang. De glazen voorgevel van de ingang is vijf meter naar voren geplaatst. Daardoor ontstond er ruimte voor een extra trap naar de eerste verdieping. Door deze verandering zijn de leerlingen van basisschool De Wissel sneller bij de lokalen op de eerste verdieping. Zonder heel het gebouw door te moeten.

Om het gebruiksgemak te vergroten besloot de gemeente ook het horecadeel tijdens de verbouwing aan te pakken. De bar is gescheiden van de aula, waar de school doordeweeks veel gebruik van maakt. ,,Tegenwoordig is ‘open’ het toverwoord maar af en toe moet je een deurtje dicht kunnen doen. Dat is nu mogelijk. Door de scheiding hebben de school en verenigingen minder last van elkaar”, zegt den Brok. Met de aanpassingen hoopt de gemeente dat de bezettingsgraad de komende tijd stijgt.