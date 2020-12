(Zorg)coöperaties brengen lichtjes in de duisternis

Zaterdagmiddag trokken vanuit de zaak vijf jonge medewerkers, die in normale tijden in de bediening helpen, en de eigenaresse Kim Vogelsangs, met in totaal 280 cadeautjes door Ravenstein en omgeving om alle leden te verblijden met een tegoedbon voor een lekker bakje ‘pleur’ (koffie dan wel thee) in het lunchlokaal. Verder bevat het pakket een stuk chocola en een glas met een theelichtje. ,,Om wat licht in de duisternis te brengen,” verklaarde Kim. ,,In juni zijn we geopend en totdat we moesten sluiten, is er een mooi bedrag in de fooienpot terecht gekomen. Gezamenlijk heeft het personeel besloten dat de helft daarvan aan dit doel besteed zou worden. Zorgcoöperatie Ravenstein vond dat een prachtig idee en vulde het bedrag aan. Onder de noemer ‘Jong ontmoet Rijp’ gaan ze vanmiddag een cadeautje brengen en een praatje maken.”