Zorgappartementen en toegankelijk eten: de Weverij en Cordial gooien het over een andere boeg

Hotel en restaurant waren vijfentwintig jaar in handen van Jelle en Miriam van Gangelen. Zij hebben het verkocht. ,,We zijn 61 en 63 jaar, we hebben geen opvolger. Het is aan de ene kant verdrietig om afscheid te nemen, en aan de andere kant niet. Het is net als met kinderen. Als je vijfentwintig jaar een bedrijf hebt groot gebracht, dan heb je het mooi gemaakt, dan ben je er trots op, maar dan vliegen ze ook uit. We zijn wel blij dat het restaurant en het hotel blijven bestaan, onze geest leeft een beetje door. En dat er zorg in komt, dat vinden we nobel.”



Het hotelgedeelte van de Weverij wordt stevig afgeslankt. In het gedeelte waar vroeger Bergoss zat, zijn nu al designkamers, twaalf in totaal, en die blijven ook in de nieuwe formule, die verder zal gaan onder de naam Boutique Hotel. De zorgstudio’s gaan ‘Residentie De Weverij’ heten. Oss is de nieuwste locatie van ‘De Zorg van Toen’, een nieuwe zorgorganisatie die in december vorig jaar haar eerste locatie opende in De Bilt, en inmiddels ook in Drachten een woonzorg-faciliteit heeft.