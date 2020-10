Zorgen om welzijn Celine (15) uit Berghem na vijf dagen vermissing: politie onderzoekt of ze onder dwang is meegenomen

BERGHEM - De 15-jarige Celine van Es uit Berghem is sinds vrijdag vermist. Het onderzoeksteam van de politie zegt dinsdag te onderzoeken of ze onder dwang is meegenomen. Haar familie en de politie maken zich ernstig zorgen over Celine’s welzijn.

,,Wij weten dat er berichten rond gaan dat Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen. Wij houden rekening met alle mogelijke omstandigheden en scenario’s in dit onderzoek, waaronder die mogelijkheden”, laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant schriftelijk weten. ,,Maar ook als dat niet zo is, blijft het een minderjarig meisje van 15 dat we snel willen vinden!”, voegt hij eraan toe.

Celine werd vrijdag voor het laatst gezien op de Schoolstraat in Berghem, toen ze haar familie gedag zei. Waar ze daarna heen is gegaan en hoe zij zich verplaatst heeft, is onbekend. Zondagavond werd een Vermist Kind Alert verstuurd.

Zorgen

Volgens de politie valt er nog niks te zeggen of er mogelijk sprake is van een misdrijf. Haar familie zegt zich ernstige zorgen te maken en probeert haar te vinden. Tot nu toe lukt het hen niet om contact met haar te krijgen.

De politie laat weten dat er een onderzoeksteam op de zaak is gezet en dat er een nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie is. In Opsporing Verzocht wordt er dinsdagavond ook aandacht besteed aan haar vermissing.

Vermist Kind Alert Een Vermist Kind Alert is onderdeel van het Amber Alert, alleen wordt dit regionaal verspreid. Zo’n alert wordt niet vaak verzonden. Het publiceren van een foto en persoonlijke informatie van een vermist kind is erg ingrijpend. Alleen in de meest ernstige gevallen wordt informatie over een vermissing publiek verspreid.

Signalement

Ze 1.65 m, blond, blank, grijs/groene ogen, zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd. Celine had toen zij voor het laatst gezien werd een camouflage legging aan grijs, wit ,zwart van kleur en zij had zwarte sportschoenen aan.

Volledig scherm Celine (15) uit Berghem wordt sinds vrijdagavond 23 oktober vermist. © Politie