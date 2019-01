Zorgen over overvallen op maaltijdbezorgers

Het lijkt een leuk bijbaantje, zeker als je een jaar of zestien bent. Lekker op een scooter of snelle e-bike door stad en regio rijden en veel contact met mensen die je een maaltijd bezorgt. Maar dit op het oog ideale baantje is bepaald niet zonder risico. In toenemende mate worden er bezorgers van maaltijden overvallen en beroofd. Eind vorige week nog in Oss. Daar werden vrijdagavond drie jonge maaltijdbezorgers overvallen. Met slechts wat wisselgeld als buit. De maaltijdbezorger blijkt een makkelijk doelwit.